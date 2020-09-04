Москва, 4 сентября, 2020, 17:30 — ИА Регнум. Перенос столицы из Москвы в Санкт-Петербург Петром I в 1712 году, безусловно, был позитивным событием в истории России. Но в сегодняшней ситуации Петербург уже имеет ряд столичный функций, эта ситуация закреплена Конституцией, и нет необходимости что-то радикально менять.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский Кремль

Так прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM слова бизнесмена Олега Дерипаски о целесообразности переноса столицы России из Москвы в другой город директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

Напомним, 3 сентября в рамках III Столыпин-форума основатель ГК «РУСАЛ» Олег Дерипаска задался вопросом, что было бы, если столица России была бы перенесена в другой город.

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Дмитрий Солонников в связи с этим напомнил, что одна из принятых в июле поправок в Конституцию РФ гласит, что органы государственной власти могут находиться не только в Москве, при этом сам этот город обозначен как столица Российской Федерации,

«Поправки уже приняли и вряд ли будут новые, которые обозначат столицу в другом городе, по крайней мере в ближайшем обозримом будущем. А размещение государственных органов в других городах — ближайшая перспектива, скорее всего», — считает собеседник агентства.

Напомним, что в Санкт-Петербурге находится Конституционный суд РФ, в ближайшие годы в город должен переехать также Верховный суд России. В СМИ также сообщалось о проработке идеи размещения в Петербурге Государственного совета РФ.

Что касается озвученной Дерипаской позиции о том, что компании должны инвестировать по месту своего нахождения, то по словам политолога, бизнес одного из богатейших бизнесменов России сильно распределен по стране, и его периодически «нагибают» на то, чтобы он брал на себя социальную ответственность в тех регионах, где находятся его предприятия.

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«Конечно, ему выгодно, чтобы бюджет распределялся более равномерно по регионам, и спасение регионов не было бы чрезвычайной задачей представителей крупного бизнеса, которые в них работают. За это все-таки отвечают государственные органы, распределяющие государственный бюджет, чтобы не каждый раз требовалась помощь из карманов предпринимателей», — пояснил Дмитрий Солонников.

По словам собеседника агентства, но несмотря на это, крупнейшие компании продолжают концентрироваться в Москве.

«В этом высказывании ничего криминального или революционного нет. Оно больше похоже на брошенный пробный камень, чтобы посмотреть на реакцию. То, что ничего не изменится в ближайшее время, понятно, но тема может возникнуть. Дальше это вопрос к Государственной думе, подготовке новых законов, какой-то переориентации финансовых потоков. Это процесс не быстрый», — отметил политолог.

В России постоянно идет борьба двух проектов: Россия-центра и Россия-регионов, и когда-нибудь, конечно, что-нибудь может измениться.

«Но сейчас ничего не изменится. В новом политическом цикле — да, что-то может поменяться», — подытожил собеседник агентства.

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