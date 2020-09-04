Москва, , 14:12 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею переноса столицы России из Москвы. Об этом на экономическом форуме говорил бизнесмен Олег Дерипаска.

Столица России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешен и, конечно, он имеет право на собственную точку зрения, которая обсуждается на экспертных форумах», — цитирует слова Пескова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Дерипаска выступил 3 сентября на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве. Бизнесмен отметил, что люди нуждаются в среднем достатке не только в Москве, но и за её пределами, при этом сейчас основная часть средств концентрируется именно в столице.

«Столица занимается Москвой, а не другими регионами. Москва — да, — город миллионеров, страна другой категории. Так что вопрос — где находиться столице?» — спросил Дерипаска.

Он напомнил, что в истории России есть положительный пример переноса столицы в Петербург.

«Стащили в Москву, Москва живет прекрасно. Часть положили в стабилизационный фонд, а в регионах и на предприятиях ничего не осталось», — сказал он.

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