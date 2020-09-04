Москва, 4 сентября, 2020, 16:04 — ИА Регнум. Цены на нефть после нескольких дней падения 4 сентября вновь начали расти, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Artur1917 Добыча нефти

«Сегодня к вечеру цена нефти марки Brent повышается уже на 0,98%, а WTI дорожает на 1,13%. Всемирная организация здравоохранения заявила, что массовая вакцинация населения по всему миру от коронавируса начнётся во второй половине 2021 года.

На нефтяном рынке это заявление было воспринято позитивно, так как с утра цены падали, а после этой новости от ВОЗ развернулись на рост.

Цена Brent может в ближайшее время снизиться даже до $43,20 за баррель, но с этого уровня она либо опять уйдёт в коридор $45−46,50 за баррель, либо продолжить падение до $41 и даже до $40 за баррель.

В целом торговый коридор по Brent в $43−45 за баррель остаётся актуальным. На сегодня ожидается стоимости Brent в интервале $43,50−44,80 за баррель», — полагает эксперт.

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