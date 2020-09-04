Москва, , 12:56 — REGNUM Интересно, что на днях глава Минэнерго Александр Новак заявил о том, что мировой спрос на нефть восстановился на 90% после весеннего обвала, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель компании XCritical Яков Лившиц.

«Основной фактор, который повлиял на восстановление мирового потребления нефти — это подъем мировой экономики с апреля 2020 года.

Вторым фактором стало нахождение точки компромисса в ОПЕК+: похоже, участники процесса несколько испугались последствий конфликтов в марте и обеспечили, по сути, неофициальный консенсус.

Отметим, что ОПЕК+, начиная с мая, на баланс спроса-предложения на нефтяном рынке влиял положительно, хотя многие противоречия, выявившиеся в марте, пока до сих пор не сняты. Думаю, что негласно стороны отложили их прояснения «до лучших времен».

Вряд ли нефть вернется к докризисному уровню, тем более — в течение осени. До ноября прогнозируется боковой тренд в котировках на нефть, возможно — с небольшим повышением — до 7−8%.

После ноября возможен рост до уровней выше $50 за баррель. Для российского бюджета — это сдержанный, но в целом позитивный сценарий», — считает эксперт.

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