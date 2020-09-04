Москва, 4 сентября, 2020, 15:58 — ИА Регнум. Итоги визита 3 сентября в Минск главы правительства РФ Михаила Мишустина и подготовку к посещению президентом Белоруссии Александром Лукашенко Москвы обсудил с постоянными членами российского Совбеза президент России Владимир Путин. Об этом 4 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

"Обсуждались итоги визита председателя правительства России в Минск, в том числе в контексте подготовки поездки президента Белоруссии в Москву», — сказал пресс-секретарь.

При этом ранее, 2 сентября, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что визит белорусского президента в российскую столицу для встречи с президентом РФ должен состояться в течение двух ближайших недель.

Также известно, что в заседании Совбеза России приняли участие зампред Совета Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, глава российского Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что попытку смены власти в Белоруссии неконституционным путём предприняли деструктивные силы при поддержке ряда стран Запада.