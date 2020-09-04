Москва, , 15:34 — REGNUM Попытку смены власти в Белоруссии неконституционным путём предприняли деструктивные силы при поддержке ряда стран Запада. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, выступая 4 сентября на совместном заседании министров обороны государств СНГ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве.

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"Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти», — сказал Хренин.

По его словам, попытка не удалась в результате слаженных ответных действий органов государственного управления республики, а также поддержке решений президента белорусским народом. Так страну удалось спасти от беззакония и произвола.

Кроме этого, глава белорусского минобороны высоко оценил поддержку России и Китая, которые оказали республике помощь «в непростое для нее время».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия готовится к тому, чтобы в скором времени открыть границы с Белоруссией, ранее закрытые из-за пандемии коронавируса.