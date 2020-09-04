Нижний Новгород, 4 сентября, 2020, 11:02 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 4 сентября выявили 940 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 131 704 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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Так, в Нижегородской области выявили 145 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 107, в Саратовской области — 102, в Ульяновской области — 98, в Оренбургской и Пензенской областях — по 90, в Кировской области — 64, в Пермском крае — 60, в Удмуртии — 49, в Мордовии — 31, в Башкирии и Чувашии — по 30, в Татарии — 27, в Марий Эл — 17.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 28 225 случаев, в Саратовской области — 12 760, в Ульяновской области — 12 451, в Оренбургской области — 10 295, в Самарской области — 8888, в Пензенской области — 8454, в Пермском крае — 8102, в Башкирии — 7918, в Чувашии — 7895, в Кировской области — 6812, в Татарии — 6618, в Мордовии — 5587, в Марий Эл — 4326, в Удмуртии — 3343.

Полностью выздоровели 109 008 жителей округа, за последние сутки выписаны 958 человек. Таким образом, выздоровели более 82,76% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1579 человек, за минувшие сутки скончались 14 жителей Поволжья.

Впервые с мая 26 июля в Поволжье было выявлено менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки. До этого в течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. В течение августа число выявляемых за сутки заражений коронавирусом превышает 800 случаев, постепенно увеличиваясь.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 сентября в России подтверждено 1 015 105 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5110 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России продолжает расти и составляет уже более 12,97%. Полностью выздоровели 832 747 жителей России, за сутки выписаны 5812 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 82,03% граждан. 17 649 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 121 — за последние сутки.

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