Нижний Новгород, , 12:26 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 3 сентября выявили 922 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 130 764 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

Так, в Нижегородской области выявили 143 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Саратовской области — 108, в Самарской области — 98, в Ульяновской области — 94, в Оренбургской области — 88, в Пензенской области — 85, в Кировской области — 65, в Пермском крае — 59, в Удмуртии — 45, в Мордовии и Башкирии — по 32, в Чувашии — 29, в Татарии — 28, в Марий Эл — 16.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 28 110 случаев, в Саратовской области — 12 658, в Ульяновской области — 12 353, в Оренбургской области — 10 205, в Самарской области — 8781, в Пензенской области — 8364, в Пермском крае — 8042, в Башкирии — 7888, в Чувашии — 7865, в Кировской области — 6748, в Татарии — 6591, в Мордовии — 5556, в Марий Эл — 4309, в Удмуртии — 3294.

Полностью выздоровели 108 050 жителей округа, за последние сутки выписан 1031 человек. Таким образом, выздоровели более 82,62% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1565 человек, за минувшие сутки скончались 10 жителей Поволжья.

Впервые с мая 26 июля в Поволжье было выявлено менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки. До этого в течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. В течение августа число выявляемых за сутки заражений коронавирусом превышает 800 случаев, постепенно увеличиваясь.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 сентября в России подтверждено 1 009 995 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 4995 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России продолжает расти и составляет уже более 12,94%. Полностью выздоровели 826 935 жителей России, за сутки выписаны 5766 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 81,87% граждан. 17 528 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 114 — за последние сутки.

Читайте также: В Поволжье впервые за месяц выявили более 900 случаев заражения SARS-CoV-2