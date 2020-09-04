Москва, 4 сентября, 2020, 11:02 — ИА Регнум. Большее количество жителей России (59%) в пандемию освоили различные цифровые сервисы. Никакие интернет-технологии не изучили 41% граждан, свидетельствует опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Mos.ru Онлайн-сервис

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Почти треть (31%) за время карантина изучили программы для дистанционной коммуникации — Zoom, WhatsApp или Skype. 22% начали пользоваться сайтами госуслуг — gosuslugi.ru, mos.ru и др.

Каждый пятый (20%) открыл для себя подписки на развлекательные и учебные программы — кино, музыка, книги, фитнес и т. д. Отправлять электронную почту научились 14%, вести электронный журнал школьника 9%.

Опрос проведен в июле 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 50 регионах России. Статпогрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФНС, пандемия коронавируса ускорила процесс цифровизации российской экономики.

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