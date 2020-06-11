Москва, , 13:36 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов во втором квартале 2020 года. Индивидуальные предприниматели и организации-субъекты МСП из наиболее пострадавших сфер деятельности могут в режиме онлайн узнать о возможности применения пониженных тарифов страховых взносов по ставке 0%, а также о платежах за отчетные периоды второго квартала 2020 года, от которых освобождается налогоплательщик.

По мнению члена Генерального совета Партии Роста, общественного омбудсмена по защите прав предпринимателей в сфере цифровой экономики Илии Димитрова, за последние месяцы произошел тихий цифровой прорыв, главным инициатором которого выступает ФНС. Она же, вероятно хочет стать и главным бенифециаром повышения прозрачности деятельности компаний.

«Первым в начале июня ФНС запустила сервис bo.nalog.ru, открывающий доступ к бухгалтерской отчетности российских компаний за 2019 год, — отметил Димитров. — Раньше, чтобы проверить надежность контрагента предпринимателю нужно было дождаться, когда эти данные опубликует Росстат. Это происходило с задержкой и сам процесс был очень неудобным. Сейчас все можно сделать намного оперативнее, достаточно ввести название компании и сразу получите данные о балансе, прибыли и движении денежных средств».

Из-за большого количества обращений по вопросам освобождения компаний от уплаты налогов и страховых взносов во втором квартале 2020 года, ФНС разработала еще один сервис. По сути он лишь дает ответ — положены предпринимателю налоговые льготы или нет.

«Чем больше сегодня у предприятий инструментов, позволяющих проверить причитающиеся им меры поддержки, тем лучше, — считает Димитров. — Пандемия, при всем ее негативном влиянии на экономику, ускорила процессы цифровизации, которые позволили перевести многие виды услуг в онлайн и это движение должно быть продолжено».