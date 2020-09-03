Вашингтон, 3 сентября, 2020, 23:06 — ИА Регнум. Независимость Косово на переговорах в США сербская делегация признавать отказалась, передаёт 3 сентября TV Pink.

JustUser Косово — это Сербия

С таким заявлением выступил сербский президент Александр Вучич по итогам первого дня встречи с косовцами в Вашингтоне.

По словам лидера Сербии, на переговорах делегации сербов «предложили документ, который мы не видели и который нельзя разглашать». В этом документе речь шла о Косово.

Вучич «Этот документ был очень тяжёлым для нас. Мы сказали, что такой документ для нас неприемлем».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в американской столице 3−4 сентября проходят переговоры Вучича и косовского премьер-министра Авдулаха Хоти.