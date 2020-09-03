Киев, 3 сентября, 2020, 20:03 — ИА Регнум. Комитет Верховной рады по внешней политике одобрил к рассмотрению проект заявления парламента Украины относительно выборов в Белоруссии, сообщила прессе 3 сентября народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько.

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Парламентарий отметила, что в комитет было подано четыре разных проекта заявления относительно «фальсификации выборов и народных протестов», и в итоге одобрил «наиболее умеренный вариант».

В частности, в «умеренном» варианте депутаты Рады подтвердят, что готовы к введению санкций против «белорусских высокопоставленных палачей», потребуют независимого расследования нарушений прав человека, а также отвернут все обвинения Лукашенко в адрес Украины.

Вместе с тем она выразила сожаление по поводу того, что после долгих дискуссий депутаты комитета оказались не готовы заявить о непризнании результатов выборов в Белоруссии.

Проект заявления должен быть заслушан и проголосован в сессионном зале, однако Ясько не уточнила, когда это будет.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня отдельные депутаты Рады призывали парламент выступить с четкой оценкой ситуации в Белоруссии, поскольку президент Зеленский этого, по их мнению, не сделал.

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в конце августа заявил, что Раде «необходимо немножко подождать с какими-то осуждениями и какими-то мнениями на эту тему, побыть Швейцарией в этом плане и быть максимально нейтральными, чтобы не повысить риски военной угрозы».

Сегодня же Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что на обстановку в Белоруссии в большей мере влияет внешнее вмешательство, особенно из Украины, а в украинском МИД в ответ анонсировали готовность пойти на «жесткие шаги».