Киев, , 15:11 — REGNUM Верховная рада Украины должна официально поддержать белорусов «в их борьбе за справедливость», заявила в ходе заседания парламента сегодня, 3 сентября, депутат и лидер партии «Голос» Кира Рудик.

Верховная Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

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Рудик отметила, что, «к сожалению», до сих ничего четкого по ситуации в Белоруссии не сказал президент Владимир Зеленский, поэтому от имени Украины должна высказаться Рада.

«Нас избирали свободные люди в свободной стране, они отдали нам голос, чтобы мы могли говорить от их имени. Так чего же мы с вами молчим? Вы (депутаты) представляете в парламенте украинцев — так спросите у них, что именно вы представляете: поддержку террору или свободы», — заявила представитель «Голоса».

Впрочем, призыв депутата не нашел отклика в правящей фракции «Слуга народа».

ИА REGNUM напоминает, что официально власти Украины осудили столкновения, происходящие в Белоруссии, но заявили, что никак не будут вмешиваться в события в соседней стране. Вместе с тем правительство Украины сделало ряд шагов, направленных на упрощение въезда в страну тех граждан Белоруссии, которые заявят, что пострадали от режима Лукашенко, и даже провели соответствующую пиар-компанию.

Разные группы в Верховной раде предлагали на рассмотрение парламента проекты заявлений по ситуации в Белоруссии, но дальнейшего развития эта тема не получила.

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в конце августа заявил, что Раде «необходимо немножко подождать с какими-то осуждениями и какими-то мнениями на эту тему».

«Нам на некоторое время надо побыть Швейцарией в этом плане и быть максимально нейтральными, чтобы не повысить риски военной угрозы», — заявил Арахамия, хотя и не пояснил, о какой угрозе идет речь.