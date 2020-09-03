Киев, , 19:40 — REGNUM Если недружественные действия Белоруссии в отношении Украины будут продолжаться и риски будут расти, Киев готов пойти на «жесткие шаги», заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

На Украине Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР

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Заявление дипломата приводит вечером 3 сентября пресс-служба украинского МИД.

Кулеба не конкретизировал, о каких «жестких шагах» идет речь, уточнив лишь, что это будет больше, чем недавний отзыв посла в Киев на консультации. Вместе с тем министр добавил, что не исключает урегулирования ситуации, и тогда посол вернется в Минск.

«Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности… Надо внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко‑ и среднесрочной перспективе», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины крайне негативно восприняли заявления Александра Лукашенко о недружественных действиях из Киева в отношении Белоруссии, после чего и последовал отзыв посла. Более того, в МИД уточнили, что «ставят на паузу» все отношения и контакты с соседним государством.

Сегодня Лукашенко в очередной раз заявил, что на обстановку в Белоруссии в большей мере влияет внешнее вмешательство — «оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает». Видимо, заявление Кулебы надо понимать как реакцию на слова из Минска.