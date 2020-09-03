Вашингтон, 3 сентября, 2020, 18:55 — ИА Регнум. Число новых заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах за прошлую неделю составило 881 тысячу, согласно официальному отчету министерства труда США от 3 сентября.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

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Совокупное число заявок на пособие по безработице по сравнению с предыдущей неделей сократилось на 130 тысяч. Это второй раз после начала эпидемии COVID-19, когда число заявок оказалось меньше миллиона.

Согласно отчету, по меньшей мере 29,2 млн граждан США получали пособие по безработице по всем программам помощи на неделе 9 — 15 августа.

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