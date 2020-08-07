Вашингтон, , 17:28 — REGNUM Ситуация на рынке труда в Соединенных Штатах постепенно исправляется, однако темп восстановления рабочих мест в июле резко снизился по сравнению с прошлым месяцем, 7 августа сообщило Министерство труда США.

Согласно правительственному отчету, в середине июля около 31,3 млн граждан США получали пособие по безработице. Уровень безработицы снизился с 11,1% в июне до 10,2% в июле.

Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в июле увеличилось на 1,763 млн, что значительно меньше увеличения на 4,791 млн в июне. Рабочих мест в США на 12,9 млн меньше, чем до пандемии коронавируса. Пик занятости в феврале 2020 составлял 152,5 млн рабочих мест.

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