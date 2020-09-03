Минск, 3 сентября, 2020, 17:48 — ИА Регнум. Договорённости по оплате Белоруссией поставок российских нефти и газа достигли Москва и Минск, сообщили 3 сентября в пресс-службе правительства.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко

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Заявление на эту тему сделал российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко.

Обращаясь к Головченко, глава российского правительства отметил, что приветствует все решения, принятые сегодня, 3 сентября, «по взаимным вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям».

Мишустин «Мы достигли всех договорённостей».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, итогом нефтегазового спора между Россией и Белоруссией стало введение в конце прошлого года белорусским президентом Александром Лукашенко запрета на подписание контрактов по поставкам в Белоруссию российских нефти и газа.

Минск заявлял, что его не устраивают цены на российские энергоносители. В итоге газ начал поставляться по временному соглашению.

Лукашенко до политического кризиса, который разразился в Белоруссии сразу после минувших президентских выборов, заявлял, что не хочет целиком зависеть от одного поставщика энергоносителей, то есть от России.