Москва, 3 сентября, 2020, 16:43 — ИА Регнум. «Польские власти продолжают осуществлять неприкрытое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь», — заявила 3 сентября в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Флаг Польши

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"Варшава оказывает давление на Минск, фактически диктуя линию поведения и открыто поддерживая, в том числе и финансами, включая работу с подконтрольными НПО, белорусские оппозиционные силы», — сказала Захарова, оценивая ситуацию в соседней части Союзного государства.

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Она отметила также, что Польша ведёт информационно-пропагандистское вещание, тем самым влияя на общественное мнение в Белоруссии. Кроме того, Варшава инициирует ужесточение санкций Евросоюза в отношении официального Минска.

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Москва призывает Варшаву отказаться от политики подрыва суверенитета Белоруссии.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песковсообщил, что Москва не располагает детальными данными из Минска о том, что «отравление» блогера Алексея Навального было сфальсифицировано.

Напомним, 3 сентября в Минске Александр Лукашенко во время переговоров с Михаилом Мишустиным рассказал о перехваченном белорусскими военными разговоре между Варшавой и Берлином, свидетельствующим о фальсификации заявленной Ангелой Меркель версии об отравлении «Новичком» российского оппозиционера Алексея Навального для того, чтобы Владимир Путин не вмешивался во внутренние дела Белоруссии.

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«Сделали они это — цитата: «Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Белоруссии». Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди», — поведал Лукашенко.