Минск, , 18:37 — REGNUM МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши в Минске Марцина Войтеховского и выразил ему решительный протест в связи с попытками Варшавы вмешаться во внутренние дела республики, сообщает 27 августа пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Временному поверенному в делах Польши был заявлен решительный протест в связи с неприкрытыми попытками польской стороны вмешиваться во внутренние дела Республики Беларусь. Особое внимание было обращено на заявления ряда польских политиков и должностных лиц, носившие явно недружественный и недопустимый в межгосударственном общении характер.

МИД Белоруссии подчеркнул, что дальнейшие попытки Польши оказать внешнее давление, а также призывы к нарушению суверенитета и территориальной целостности страны крайне контрпродуктивны.

Протест напрямую связан с откровенным участием Польши в организации массовых беспорядков в Белоруссии и в попытке незаконного захвата власти «оппозицией».

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