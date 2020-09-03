Минск, 3 сентября, 2020, 15:12 — ИА Регнум. Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко намерен ввести себе российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом заявил 3 сентября в ходе переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передаёт БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Лукашенко на встрече с Мишустиным уточнил, как Минск и Москва взаимодействуют в сфере противодействия пандемии. Он напомнил, что Белоруссия первой получит российскую вакцину от новой инфекции.

«Я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение сегодня сделать вакцинирование», — заявил Мишустин и выразил уверенность, что процедура пройдёт благополучно.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты продолжают испытывать российскую вакцину от коронавируса, серьёзных побочных эффектов у испытуемых нет.

Читайте также: «Серьёзных осложнений нет» — о российской вакцине от коронавируса