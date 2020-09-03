Москва, 3 сентября, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Учитывая тяжесть преступления и статью Уголовного кодекса, по которой актер Михаил Ефремов проходит в качестве обвиняемого, запрос государственного обвинителя о назначении Ефремову 11 лет колонии — адекватное требование наказания. Такую точку зрения корреспонденту ИА REGNUM высказал заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

Николай Ярошенко. Заключённый (фрагмент). 1878

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Правозащитник отметил, что еще в начале судебного разбирательства он предполагал, что решение суда в отношении подсудимого будет в пределах 8−10 лет лишения свободы.

«Учитывая тяжесть преступления и статью, которая предусмотрена в УК РФ — вполне адекватное наказание, которое просит прокуратура», — считает Александр Холодов.

Что касается признания вины Ефремовым в последний момент, то эта «клоунада» была сознательно сделана лишь для того, чтобы найти общий язык с потерпевшими.

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«Несмотря на то, что официально у них примирения нет, думаю, что некоторые сейфовые договоренности у них есть, которые они не озвучивают прессе и суду, — отметил собеседник агентства. — Именно этим обусловлено, что потерпевшие просили 1 рубль за моральный вред».

Таким образом, считает Холодов, после признания вины, раскаяния и добровольной компенсации потерпевшим по 200 тысяч рублей, с учетом хороших характеристик и многого другого Михаилу Ефермову назначат срок в 8−10 лет.