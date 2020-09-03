Москва, , 12:55 — REGNUM Поведение адвокатов Пашаева и Добровинского, действительно, вредит и Ефремову, и потерпевшим, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист в юридической фирме «ГК ЛИГАЛ» Кирилл Гавриличев.

Оноре Домье. Защитник. 1862-1865

«Непонятно, то ли из глупости, то ли из желания прославиться, Пашаев утверждает, что Ефремов не был за рулем, что его вообще не было в момент трагедии на месте, что был трезв и так далее. Но его попытки отбить объективную действительность могут убедить только подсудимого, некоторых зрителей, но не суд.

Признание вины, раскаяние, помощь в раскрытии преступления, помощь потерпевшим могли бы сократить срок лишения свободы до минимальной санкции, но из-за действий Пашаева Ефремов лишился многих смягчающих обстоятельств.

В итоге Ефремов оплачивает пиар Пашаева не только своими деньгами, но и будущими годами в тюрьме.

Действия Добровинского тоже лишены всякого смысла. Заявлять символическую сумму — это попросту шоу для публики, так как такими действиями Добровинский попросту лишает потерпевших права требовать возмещения вреда, а это немалые суммы.

В результате не самое сложное дело затягивается и оборачивается тем, что адвокаты получат пиар, а те, кого они представляют, не получают ни справедливого приговора, ни надлежащей компенсации за потерю близкого», — высказал свое мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, адвокат Генрих Падва считает, что адвокаты Александр Добровинский и Эльман Пашаев по делу смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова «ужасно влияют» на судьбу актера и на права потерпевших по этому делу.

Читайте также: Прокурор просит отправить Ефремова в колонию на 11 лет