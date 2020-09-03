Москва, 3 сентября, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Защита актера Михаила Ефремова, который обвиняется в смертельном ДТП, перевела трем потерпевшим по делу по одному рублю. Об этом 3 сентября заявил адвокат Эльман Пашаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цена человеческой жизни

«Каждому из потерпевших по заявленным искам нами была переведена компенсация в размере одного рубля, у меня квитанция от 1 сентября», — сказал Пашаев.

Как сообщало ИА REGNUM, адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил, что это символическая сумма. Речь идет о гражданских исках вдовы, брата и младшего сына скончавшегося после аварии Сергея Захарова.

Напомним, 8 июня в центре Москвы актёр Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный автомобиль. В результате водитель автомобиля скончался.

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