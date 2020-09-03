Санкт-Петербург, 3 сентября, 2020, 12:41 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично прошел вакцинацию от сезонного гриппа и сообщил о планах привить не менее 3 млн горожан в этом сезоне — более 60% населения. Для этого вакцинация в поликлиниках будет организована в две смены.

Gov.spb.ru Александр Беглов в прививочном кабинете

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Беглов объяснил необходимость прививки негативным фактором коронавируса. Из-за этого прививочная кампания в Петербурге стартовала раньше обычного.

«Мы столкнулись с опасным, малоизученным вирусом COVID-19, который способен осложнить течение любого заболевания, и должны использовать все проверенные средства защиты», — сказал губернатор. Он добавил: «Каждый должен подумать о том, чтобы обезопасить себя и окружающих».

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Еще одной причиной обязательно вакцинироваться от гриппа является тот факт, что в этом сезоне в России ожидается новый штамм вируса гриппа, к которому у населения нет иммунитета.

По словам Беглова, «эпидемический подъем наиболее вероятен в ноябре, поэтому необходимо сделать прививку в сентябре-октябре».

Напомним, всего предполагается привить более 3,2 млн жителей Петербурга, в том числе более 488 тысяч детей. Минздрав уже поставил в Петербург почти 800 тысяч доз вакцины.

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Губернатор отметил, что для увеличения доступности вакцинации от гриппа прививочные кабинеты в поликлиниках будут работать в две смены. Возможно, удастся организовать работу и в выходные дни.

«У большинства станций метро открыты передвижные прививочные пункты», — напомнил Александр Беглов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году для иммунизации против гриппа и ОРВИ будут использовать вакцину, включающую три актуальных штамма вируса гриппа, отличных от штаммов 2019 года.