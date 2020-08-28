Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM В ходе начавшейся в Петербурге вакцинации против сезонного гриппа особое внимание будет уделяться горожанам из групп риска — детям, пожилым людям, медикам и педагогам, людям, страдающим хроническими заболеваниями. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Напомним, вакцинация от гриппа в Петербурге должна охватить не менее 60% населения, или 3 млн 200 тыс. горожан.

Планируется вакцинировать более 121 тысячи детей дошкольного возраста, 352 тысячи школьников, 144 тысячи студентов, 94 тысячи медицинских работников и 109,5 тысяч работников образовательных учреждений, а также более 700 тысяч петербуржцев старше 60 лет, 19 тысяч призывников, 537,5 тысяч лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

По данным медиков, в этом году ожидается распространение ранее не циркулировавших штаммов вируса гриппа, а также продолжение пандемии коронавирусной инфекции, в отношении которой у населения пока отсутствует иммунитет.

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Кроме того, детей и взрослых из групп из риска привьют от пневмококковой инфекции. Для детей 2−5 лет и взрослых людей из групп риска такая вакцина закупается за счет городского бюджета.

«За последние пять лет средства для закупки вакцин увеличены более, чем в четыре раза — до 129 млн рублей в 2020 году», — отметили в Смольном.

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