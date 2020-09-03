Эксперт спрогнозировал падение доллара к евро на 36%
Берн, 3 сентября, 2020, 12:42 — ИА Регнум. В течение 2021 года курс доллара может снизиться по отношению к евро на 36%. Такой прогноз дал главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдалл, его слова приводит Reuters.
Как отметил Линдалл, недавняя слабость доллара «является началом очень большого движения», которое может нанести ущерб многим инвесторам из-за того, что они вложились в акции и облигации США.
Также указывается, что американская валюта упала примерно на 11% с пикового значения 2020 года по сравнению с корзиной сопоставимых валют.
При этом ставки хедж-фондов против американского доллара достигли самого высокого уровня за десять лет, а свыше трети из них сообщили, что в текущем полугодии наибольшей популярностью среди их клиентов пользовался шорт (ставка на понижение) на доллар США.
Кроме того, известно, что в январе 2020 курс доллара составлял 1,12 за один евро, в сентябре — уже 1,18, и, хотя данное падение замедлилось в последние недели, Линдалл утверждает, что это «хорошая возможность избавиться от доллара».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский заявил, что отечественная валюта 2 сентября на противоречивом внешнем фоне и росте геополитических рисков заметно снизилась по отношению к иностранным валютам.