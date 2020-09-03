Берн, 3 сентября, 2020, 12:42 — ИА Регнум. В течение 2021 года курс доллара может снизиться по отношению к евро на 36%. Такой прогноз дал главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдалл, его слова приводит Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Как отметил Линдалл, недавняя слабость доллара «является началом очень большого движения», которое может нанести ущерб многим инвесторам из-за того, что они вложились в акции и облигации США.

Также указывается, что американская валюта упала примерно на 11% с пикового значения 2020 года по сравнению с корзиной сопоставимых валют.

При этом ставки хедж-фондов против американского доллара достигли самого высокого уровня за десять лет, а свыше трети из них сообщили, что в текущем полугодии наибольшей популярностью среди их клиентов пользовался шорт (ставка на понижение) на доллар США.

Кроме того, известно, что в январе 2020 курс доллара составлял 1,12 за один евро, в сентябре — уже 1,18, и, хотя данное падение замедлилось в последние недели, Линдалл утверждает, что это «хорошая возможность избавиться от доллара».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский заявил, что отечественная валюта 2 сентября на противоречивом внешнем фоне и росте геополитических рисков заметно снизилась по отношению к иностранным валютам.