Москва, , 10:17 — REGNUM Отечественная валюта 2 сентября на противоречивом внешнем фоне и росте геополитических рисков заметно снизилась по отношению к иностранным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Помимо геополитики, давление на рубль оказало снижение цен на нефть. Нефть марки Brent ушла ниже $45 за баррель.

Снижение котировок на рынке энергоносителей наблюдалось несмотря на положительный отчет минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

Технически валютная пара доллар/рубль на вчерашнем импульсе снова вернулась выше 75. В рамках основного восходящего тренда следующей целью пары является уровень — 76.

Однако несмотря значительные распродажи, к концу недели не исключены попытки рубля отыграть часть потерь. В частности, этому может поспособствовать восстановление рынка нефти.

Открытие на отечественном валютном рынке ожидается нейтральным. Пара доллар/рубль начнет торги вблизи вчерашних отметок, после чего может последовать рост.

Внешний фон на утро складывается нейтрально-негативный. Нефть снижается, индекс доллара укрепляется, азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно», — пояснил эксперт.

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