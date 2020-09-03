Москва, 3 сентября, 2020, 12:16 — ИА Регнум. Рублю, естественно, поставили подножку заявления властей Германии, подтвердившие факт отравления Алексея Навального веществом из знаменитой группы «Новичок», заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Переполошив наш рынок, они напомнили инвесторам о шлейфе санкционных рисков. Но стоит напомнить, почти до самого момента появления этой безусловно печальной новости рубль укреплялся, причём на протяжении четырёх рабочих дней подряд. Да и непосредственно вчера рубль имел по идее неплохие шансы подрасти: Минфин провёл успешный аукцион, разместив ОФЗ более чем на 215 млрд руб. по сравнению с 85 млрд руб. неделей раньше.

Возможно, ещё и поэтому, если 2 сентября доллар резко взлетел выше 75,5 руб., то уже 3 сентября запала серьёзно и разом обновить с открытия этот максимум у продавцов рубля не нашлось. Всплески валютных курсов, возможно, повторятся и усилятся, но они способны как разово закинуть котировки на 1,5−2 рубля выше, так и приподнять доллар с евро повыше совсем незначительно, в пределах только 30−50 копеек, допустим. Неделю-другую российский финансовый рынок безусловно будет ещё потряхивать, но долговременное давление на рубль эта тема создаст вряд ли, и даже в течение сентября российская валюта может вернуться к укреплению.

Дело в том, что санкционные риски выглядят пока не слишком реалистичными. Ангела Меркель лишь назвала Навального «жертвой преступления», который «должен был замолчать» и ожидает, что российское правительство проведёт надлежащее расследование и «даст объяснения», напомнив, что судьба Навального привлекла внимание всего мира, и «мир будет ждать ответов на вопросы».

Однако лидер Германии не выдвинула в явной форме обвинений конкретно в адрес Кремля. И даже в американском Белом доме отреагировали в меру сдержанно, выразив обеспокоенность выводами немецких врачей, и не исключив «финансовых ограничений в отношении предполагаемых виновников», что вполне может предполагать готовность ответить персональными санкциями против будущих подозреваемых отдельных лиц, в том числе и против неких российских чиновников регионального или федерального уровня.

Но это значит, что совсем не обязательно пойдёт вновь муссироваться тема запретов покупать или держать российский госдолг, или же о санкциях против чувствительных для экономики России секторов, перед выборами в США на это раз слегка другая повестка дня: гражданские столкновения в городах Америки и Китай.

По-настоящему жёстко высказался лишь МИД Британии, пообещавший принять именно «против России» меры за «применение запрещённого химического оружия где-либо в мире». Но в целом недружная реакция западных стран несколько пригасила опасения инвесторов на российском рынке, заставив публику обратить лишний раз внимание на абсурдность ситуации, когда вслед за Скрипалями ещё одно покушение совершено с помощью всё того же «Новичка», который снова никого не убил, но зато оставил характерные следы.

Если искать в этом руку Кремля, то налицо весьма странный способ избавиться от неугодного ведущего оппозиционера, даже чисто на уровне рабочей версии допускать, что кто-то по указке сверху сперва отравил ведущего оппозиционера страны, а затем власти своими же руками дали согласие вывезти отравленного Алексея Навального для лечения за рубеж, где отравляющее вещество быстро идентифицируют.

Не покидает и ощущение, что немецкие власти осознанно тянули с выводами, и что на них в итоге могло быть оказано давление спецслужбами, которые и запланировали провокацию, но что само руководство стран ЕС или США не склонно нагнетать обстановку.

Если события будут развиваться по сценарию диалога, а не тупика, то более заметное влияние на курс рубля в дальнейшем окажет уже не эта история, а дальнейшая динамика доллара и евро на Форекс, где волна снижения американской валюты поутихла, но может взметнуться в течение сентября с новой силой», — считает эксперт.

Читайте также: Курс доллара вернулся выше 75 рублей