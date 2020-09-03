Москва, 3 сентября, 2020, 12:02 — ИА Регнум. Эксперты Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

Цитата х/ф «Приключения Буратино», реж. Леонид Нечаев, СССР, 1975г Лиса Алиса и кот Базилио

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Так, по словам эксперта НЦФГ Елены Бобковой, одна из самых популярных схем мошенничества это рассылка сообщений о якобы получении субсидии или иной выплаты для пострадавших от коронавируса.

Кроме того, мошенники предлагают «пожертвовать» деньги якобы на разработку вакцины от COVID-19, а также на обеспечение масками жителей района, детей, пенсионеров и малоимущих.

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По словам ещё одного эксперта НЦФГ Игоря Григорьянца, в период пандемии злоумышленники также обещали помощь в поиске работы, оформлении субсидий и рефинансировании кредитов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа стало известно, что количество зарегистрированных случаев мошенничества в России резко возросло за время, когда были введены меры ограничений, связанные с пандемией коронавируса.

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