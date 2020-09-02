Москва, , 16:04 — REGNUM Злоумышленники, которые звонят жителям России, представляясь работниками банков, после того как пандемия коронавируса пошла на спад вернулись к привычным схемам с использованием социальной инженерии. Это следует из опроса банков, 2 сентября, приведённого РИА Новости.

Телефонное мошенничество Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации Тинькофф-банка, за первое полугодие текущего года мошенники в 2,7 раза чаще стали звонить их клиентам. При этом до пандемии в банке не был отмечен рост такого уровня атак на клиентов. После окончания ограничений доля звонков злоумышленников снизилась до 24%, однако выросла доля интернет-канала.

В СПМ-банке рассказали, что по мере того, как отменялись связанные с пандемией меры карантинной безопасности, мошенники возвращались к привычным схемам с использованием телефона.

«Снова начали активно имитировать действия банков по предотвращению мошеннических платежей, а также занялись вымогательством комиссий за предоставление кредитов и курьерские услуги», — рассказал начальник службы информационной безопасности банка Дмитрий Никишов.

В Сбербанке сообщили, что в последние несколько месяцев случаи телефонного мошенничества увеличились в разы и с начала года злоумышленники пытались обмануть более чем 2,6 млн их клиентов, также более активно использовать соцсети и мессенджеры.

Также Райффайзенбанке указали, что преступники начали изобретать новые схемы социальной инженерии. К примеру, банку пришлось блокировать фейковые сайты «инвестиционного фонда» и напоминать своим клиентам, что банковские аналитики лично не инициируют контакт с физическими лицами.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа стало известно, что количество зарегистрированных случаев мошенничества в России резким образом возросло за время, когда были введены меры ограничений, связанные с пандемией коронавируса.