Москва, 3 сентября, 2020, 08:58 — ИА Регнум. Правильно назвать дату начала Второй мировой войны не смогли около половины жителей России (48%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Втожение

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Знают точную дату (1 сентября 1939 года) начала Второй мировой войны 33% респондентов, чаще молодые люди 18−24 лет (54%). Назвали другую дату 6% опрошенных.

При этом большинство граждан безошибочно перечислили союзников и противников СССР во Второй мировой войне. В качестве основных союзников названы США (58%), Великобритания (52%) и Франция (26%), противников — Германия (77%), Япония (36%) и Италия (33%).

Опрос проведен 30 августа 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне опубликована 25 июня в немецкой ежедневной газете Junge Welt.

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