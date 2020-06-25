Берлин, , 08:36 — REGNUM Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне опубликована 25 июня в немецкой ежедневной газете Junge Welt. Издание отмечает, что статья подверглась сокращению.

Редакция сопроводила статью российского лидера снимком, сделанным во время подписания Мюнхенского соглашения 1938 года о разделе Чехословакии. На нём присутствуют Герман Геринг, Невилл Чемберлен, Бенито Муссолини, Адольф Гитлер и Эдуар Даладье.

Снимок подписан цитатой Путина о том, что именно Мюнхенский сговор стал спусковым крючком, сделавшим большую войну в Европе неизбежной. Без сокращений статья Путина на немецком языке доступна на сайте посольства России в Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Берлине Сергей Нечаев рассказал, что статью президента РФ в Германии активно обсуждают в самых различных кругах.

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