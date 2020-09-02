Багдад, 2 сентября, 2020, 19:20 — ИА Регнум. Одной из тем переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи стал иракский проект по ядерной энергетике, 2 сентября сообщает Agence France-Presse.

Пресс-служба премьер-министра Ирака Эммануэль Макрон и Мустафа аль-Каземи

«Мы говорили о будущем проекте с использованием ядерной энергии… который создаст рабочие места и решит проблему нехватки электроэнергии», — заявил Каземи на пресс-конференции после переговоров в Багдаде.

Другими темами переговоров стали военное сотрудничество Франции и Ирака, а также проект строительства метро в Багдаде.

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