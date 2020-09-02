Багдад, , 19:06 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми в ходе визита в Багдад, 2 сентября сообщает Agence France-Presse.

Согласно заявлению Макрона после переговоров, одной из главных тем стало военное сотрудничество Франции и Ирака в борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Макрон также пообещал главе правительства Ирака, что Франция поддержит проект строительства метро в Багдаде.

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