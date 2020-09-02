Берлин, 2 сентября, 2020, 18:08 — ИА Регнум. Российский посол в Германии Сергей Нечаев был вызван в германский МИД в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным 2 сентября, сообщает внешнеполитическое ведомство ФРГ.

Mid.ru Сергей Нечаев

По словам германского министра иностранных дел Хайко Мааса, Москве была заявлена позиция Берлина, требующая от России «полной транспарентности» в расследовании обстоятельств инцидента с Навальным.

Берлин, как заявляет Маас, требует «прояснить обстоятельства».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Берлин заявляет, что Навальный был отравлен «ядом из группы «Новичок»: якобы у блогера нашли в анализируемых пробах следы этого вещества.