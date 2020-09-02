Берлин, , 17:15 — REGNUM Результаты военной лаборатории Германии «безоговорочно подтверждают», что блогер Алексей Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок».

Об этом 2 сентября сообщает телеграм-канал «Соловьев», который приводит выдержку из заявления официального представителя правительства Германии.

Согласно этому заявлению, токсикологический анализ взятых у Навального образцов проводился лабораторией Бундесвера по запросу берлинской клиники «Шарите».

"Его результаты безоговорочно подтверждают наличие химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в администрации президента РФ ранее заявили, что германские власти не уведомляли российскую сторону о результатах анализов, сделанных в лаборатории Бундесвера.

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