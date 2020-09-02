Кострома, 2 сентября, 2020, 16:10 — ИА Регнум. 1 сентября в школы Костромской области пошли 72 тысячи учеников, включая 8 тысяч первоклассников. Торжественные линейки в этом году было решено проводить только для учеников 1, 9 и 11 классов. Дети были рады общению и встрече с учителями, несмотря на «меры повышенной готовности» — маски, измерение температуры и прочие предосторожности. Костромские родители поделились с корреспондентом ИА REGNUM мнениями о том, как прошёл первый день ребят в школе и рады ли они окончанию дистанционного обучения.

Фото управления образования Костромского района Праздничная линейка 1 сентября в Костромской области

«Однозначно радость от 1 сентября была! Вообще, этот день всегда был особенным, а в контексте последних событий ценность его только выросла. Учителя и дети были рады живому общению и встрече», — рассказала ИА REGNUM мама школьников, учащихся во 2, 4 и 8 классах костромской школы No 18 Евгения Баранова.

С ней согласна Екатерина Серебрякова, мама двух мальчиков из школы No 7 в Костроме. За время дистанционного обучения и каникул родители устали от режима «работа-дом-компьютер», а дети соскучились по живому общению.

«И дети и родители счастливы, что есть возможность общаться не через экраны компьютеров, ноутбуков и телефонов. Придя в школу, ребята с трудом узнавали друг друга, так как за эти полгода очень выросли и изменились. Линейки не было, но встреча с одноклассниками для моих мальчиков стала праздником. Конечно, ощущения от первого дня в школе были непривычными, так как обычно этот день волнительный, а тут все прошло очень спокойно, как в обычный учебный день»

Карина Саввина для ИА REGNUM

Наличие или отсутствие линейки не сыграло решающей роли в создании праздника, считают родители. Заинтересованные учителя организовали для детей классные часы, украсили кабинеты и договорились с родителями о символических подарках.

«Мой сын перешёл в 3 класс, линейки у нас не было. Но наша уважаемая учительница провела замечательный классный час, родительский комитет подарил детям шоколадки. В конце концов, новая школьная форма — это уже часть праздника. Наше 1 сентября состоялось!», — рассказала мама школьника из областного центра Анна Агурейкина.

Дистанционное обучение вызвало массу обсуждений в среде родителей и учителей. Часть мам и пап сочли получение знаний в формате онлайн неэффективным и «усложняющим жизнь и ученикам, и родителям». Труднее всего пришлось многодетным семьям и сельским школам, имеющим проблемы с техническим оснащением.

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«Хорошо, что дистанционку отменили! Онлайн для сельской местности — не особо понятная вещь. У меня пятеро детей, двое из них учатся в сельской школе, один ходит в садик, и ещё двое — студенты. Четыре ноутбука для всех не купишь, ребята занимались по очереди. Конечно, эта ситуация напрягла и родителей и детей. Для сельских школьников важен авторитет учителя, его нужно видеть вживую на уроке. На дистанционке мне приходилось много времени тратить на разъяснение материала детям. Кроме того, когда в большой семье одно чадо хочет поиграть в компьютер, а второму надо заниматься, растёт напряжение. Мне одна знакомая семья из глубинки рассказывала, что за неимением техники учительница оставляла задания в письмах на порогах домов учеников», — рассказал Александр Пушкарев — отец учеников, получающих образование в сельской школе Костромского района.

Wikipedia.org Дистанционное обучение

Некоторые родители, опрошенные ИА REGNUM, считают, что дистанционное обучение было непростым, но полезным опытом для школьников и их семей.

«Домашнее обучение выявляет сильные и слабые стороны ребёнка. Сразу становится понятно, кто мотивирован, а кого нужно «тащить». Лично для меня это было важно. Кроме того, по мере того как я вникала в эту тему, выяснилось, что программы для онлайн обучения далеко не совершенны и урезаны. Чтобы лучше понять тему, приходилось пользоваться советскими учебниками», — отметила Евгения Баранова.

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Анне Гусевой, маме 9-классника из школы No24 в Костроме повезло больше. По мнению женщины, учителя сумели грамотно организовать онлайн-процесс и выделяли на занятия с детьми личное время.

«Многие ругали учителей, но это зря. Сама видела, как учитель русского языка около 7 утра отвечал нашему сыну по домашнему заданию. Дистанционное обучение было организовано достаточно хорошо. Были онлайн уроки, в чатах — прямая трансляция, где учителя иностранного языка вживую общались и прорабатывали иностранную речь. Но был большой минус — многие дети списывали, поэтому пробелы в знаниях у каждого ребёнка точно появились»

Настроиться на учёбу в домашних условиях было сложно для всех. Чтобы организовать школьников, мамы и папы шли на различные ухищрения. Кто-то поддерживал на рабочем месте ребят идеальный порядок, некоторые просили детей надеть школьную форму во время занятий.

«Я просила сына одевать дома брюки и школьную рубашку — думала, это поможет ему настроиться на обучение. Спасал ситуацию с дистанционкой муж, в основном он помогал сыну с объяснением материала и домашними заданиями. Сказать честно, нашей семье формат дистанционного обучения от образовательной школы не зашел. Я человек советского воспитания, знаю ценность живого контакта с учителем. Дистанционка этого не заменит. Соглашусь, что какие-то дополнительные занятия в кружках можно посещать удалённо, но азы, основные знания — в этом вопросе я только за посещение школы», — подытожила мама третьеклассника Анна Агурейкина.

Алексей Калчин для ИА REGNUM

Обучение детей в новом учебном году в Костромской области началось в привычном формате, но с поправкой на продолжающуюся пандемию. Дети часто переносят коронавирус в бессимптомной форме и могут являться носителями инфекции дольше, чем взрослые. Общую ситуацию осложняет осенний микс инфекций. Из-за этого в сентябре школьникам и наставникам будут ежедневно измерять температуру, в школах вводится запрет на массовые мероприятия, а за каждым классом в общеобразовательном учреждении закрепят отдельный кабинет. В случае, если до 20 сентября в школах не будет вспышек COVID-19, часть ограничений могут снять.