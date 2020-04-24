Кострома, , 16:12 — REGNUM Около 2,5 тысячи детей в Костромской области не могут учиться дистанционно. Об этом на пресс-конференции в Костроме сообщил директор регионального департамента образования и науки Илья Морозов.

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Дети из малообеспеченных и многодетных семей не имеют компьютеров и планшетов, без которых невозможно обучение он-лайн. В малокомплектных сельских школах региона школьники не могут получить доступ к знаниям из-за слабой технической оснащенности школ и перебоев с интернетом.

В глубинке учителя вынуждены общаться с детьми посредством почтовых ящиков, установленных в магазинах или по проводной телефонии.

Основная часть жалоб, поступающих в департамент от родителей учеников, связана с большими нагрузками по непрофильным предметам:

«Если в начале дистанционного обучения обращения были в основном на тему сбоев платформы и доступа к электронным дневникам, то сейчас родители обеспокоены нагрузкой детей. Учителя слишком ответственно отнеслись к поставленным задачам, но сейчас мы корректируем объем домашних заданий, сократили время уроков», — сказал Илья Морозов.

По итогам мониторинга обращений власти приняли ряд решений. В частности, учителям запретили требовать от учеников рефератов по технологии, музыке, ИЗО и физкультуре.

Напомним, дистанционное обучение в образовательных учреждениях региона началось с 1 апреля. Всего в общеобразовательных школах Костромской области получают знания 74 тысячи детей.