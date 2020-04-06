Кострома, 6 апреля 2020, 14:49 — REGNUM Костромские школьники не смогли приступить к дистанционному обучению, система дала сбой. Как сообщает «Российская газета», платформа «Сетевое образование», с помощью которой школьники должны были получить удаленный доступ к знаниям, не выдержала нагрузки и перестала работать. Наибольшие проблемы наблюдаются с заходом в электронные дневники, где расписаны задания учеников по предметам.
Проблемы с дистанционной системой обучения сейчас наблюдаются по всей России. Эксперты полагают, что к концу дня нагрузка на электронные системы обучения спадет и ресурсы будут функционировать в нормальном режиме. К получению знаний в онлайн-формате образовательные учреждения Костромской области приступили сегодня, 6 апреля.
При этом, у какого количества костромских детей и учителей нет возможности заниматься дистанционно, пока не сообщалось.
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