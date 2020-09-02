Москва, 2 сентября, 2020, 13:49 — ИА Регнум. Достоверно доказанным является только один клинический случай повторного заражения коронавирусом в России. Об этом заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Фёдор Лисицын в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он уточнил, что у пациента повторно выявили заболевание через 148 дней. Ещё один случай возможен в Туве, но специалисты пока не пришли к заключению.

«Пока вердикт, действительно ли это повторное заражение или нет, не поставлен», — сказал Лисицын.

Как сообщало ИА REGNUM, Лисицын также рассказал об испытаниях отечественной вакцины от коронавируса. Специалисты не выявили серьёзных побочных эффектов, отметил он.

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