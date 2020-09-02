Москва, 2 сентября, 2020, 13:42 — ИА Регнум. Вопрос о расположении на территории Белоруссии российской военной базы не стоит на повестке дня, об этом 2 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вопрос не на повестке дня», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать перспективы размещения на территории Белоруссии российской военной базы.

Песков напомнил, что Россия и Белоруссия — Союзное государство, страны вместе состоят в ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что находящиеся на территории Белоруссии российские «военные базы» не представляют опасности.

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