Минск, , 13:56 — REGNUM Находящиеся на территории Белоруссии российские «военные базы» не представляют опасности. Об этом 5 августа в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил Александр Лукашенко.

В ходе интервью Гордон интересовался перспективами объединения Белоруссии и России в одно государство, возможностью российского вторжения на Украину через Белоруссию, а также многими другими вопросами, связанными с Россией и её президентом Владимиром Путиным.

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Гордон поинтересовался, не боится ли Лукашенко присутствия российских военных баз на территории Белоруссии, учитывая опыт Крыма. Белорусский лидер рассказал, почему не боится.

«Нет. Во-первых, надо понимать, какие это базы — это базы, где работает полтора человека россиян, остальные — белорусы, — ответил Лукашенко. — Это база дальнего слежения, обнаружения за горизонтом пуска ракет и связи с подводными лодками в Атлантике. Там технари сидят фактически. Я бываю на этих базах, я был много раз, я знаю хорошо эти базы. Они встречают меня как своего человека там. Они не закрытые».

По словам Лукашенко, охрана вооружена только стрелковым вооружением и в целом «они не представляют опасности».

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Отметим, в Белоруссии нет российских военных баз — есть военные объекты. Лукашенко является верховным главнокомандующим и не знает, что такое военная база.