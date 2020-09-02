Москва, 2 сентября, 2020, 13:04 — ИА Регнум. Власти Мальди́вской Респу́блики ужесточили правила въезда иностранных туристов в страну, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

(сс) Shahee Ilyas Мале. Мальдивы

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Так, начиная с 10 сентября, все туристы, прибывающие на Мальдивы должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус. Получить его нужно не позднее, чем за 96 часов до момента прибытия в островное государство.

Ранее власти Мальдив не требовали ПЦР-тест. По мнению туроператоров, введение обязательного теста на COVID-19 не снизит желание интуристов поехать на острова.

Как сообщает ИА REGNUM, в настоящее время добраться до Мальдивских островов можно только с пересадкой в Стамбуле или Лондоне.

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