Москва, , 08:33 — REGNUM Ассоциация туроператоров (АТОР) представила список зарубежных стран, которые готовы принимать туристов из России с 15 июля.

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Так, согласно составленному по согласованию с министерствами туризма перечню, который опубликован на сайте организации, путешественников из России ждут в Турции, в Объединённых Арабских Эмиратах, на Кубе, в Доминикане, Мексике, Хорватии, Египте и на Мальдивах.

При этом отмечается, что для въезда в большую часть стран туристам придётся соблюсти некоторые условия. Например, в ОАЭ от российских туристов потребуют справку с отрицательным результатом теста на COVID-19, полученную максимум за 96 часов до прилёта, а также установить специальное приложение, которое будет отслеживать местонахождение туриста.

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Также справку об отсутствии COVID-19 нужно будет предоставить на Кубе, в Доминикане и Хорватии. При пересечении границы граждане РФ будут подвергаться термометрии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля Доминикана открыта для туристов из всех стран мира, никаких специальных ограничений для России или любой другой страны нет. При этом российские туроператоры заявили о готовности возобновить чартерные рейсы в эту страну. Так, туроператор Pegas Touristik предварительно запланировал начало полетов в четыре региона Доминиканы из Москвы в августе, а в октябре — из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани.

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