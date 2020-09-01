Москва, 2 сентября, 2020, 01:10 — ИА Регнум. Рост объёма реструктурированных кредитов в России продолжится, несмотря на замедление темпов роста показателя, говорится в материалах Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Юлия Комбакова ИА Красная весна Сбербанк

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Пиковые значения роста показателя пришлись на апрель-май 2020 года, когда в России вводились ограничения в связи с распространением коронавируса. Затем темпы его роста снижались.

«В настоящее время объем реструктурированных кредитов населению уже составляет 734 млрд рублей и, по ожиданиям АКРА, в ближайшее время продолжит увеличиваться», — прогнозируют эксперты.

Больше всего реструктуризаций, отмечают в агентстве, приходится на потребительские кредиты. Сегодня их доля в общем объёме кредитования составляет 62%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что к маю текущего года российские банки получили 146 тысяч обращений о реструктуризации кредитов от физических лиц.