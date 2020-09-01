Минск, 1 сентября, 2020, 12:39 — ИА Регнум. Прозападная оппозиция желает «порезать на куски» Белоруссию, однако ей этого сделать не удастся. Такое мнение высказал 1 сентября в Барановичах Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко посетил местный колледж и выступил после «линейки» перед подобранными к его приезду местными жителями. Он прокомментировал ситуацию в республике и ближнем зарубежье.

Особенно уничижительных эпитетов Лукашенко удостоил соседние прибалтийские «слабые страны», которые ввели национальные санкции в отношении официального Минска, не дожидаясь общего санкционного пакета по линии ЕС.

«Как бы ни складывалась ситуация, мы вынуждены проводить многовекторную политику», — пообещал Лукашенко.

В то же время в Белоруссии, считает он, действуют деструктивные силы, которые провоцируют вооружённый конфликт.

«Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится, — сказал Лукашенко, комментируя ответ оппозиционерам. — Будет минимум гражданская война. Но не переживайте, этого не будет».

Лукашенко заявил также, что никаких притеснений по политическим или религиозным взглядам в Белоруссии не будет. По его мнению, экономические проблемы ему тоже удастся решить.

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