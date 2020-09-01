Минск, 1 сентября, 2020, 12:18 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии направило заявку в правительство России на рефинансирование белорусской задолженности перед российскими кредиторами. Москва не комментирует обращение белорусских партнёров.

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В белорусской заявке речь идёт об относительно небольшой сумме белорусского госдолга — $600 млн со сроком выплаты в 2021 году.

Недавно, 25 августа, глава минфина Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что республика испытывает «достаточно большие трудности» в финансировании расходов из-за недобора в республиканский бюджет. Он сообщил о грядущем сокращении расходов и обращении к российским банкам, чтобы выплатить в нынешнем году по валютному госдолгу около $3,6 млрд (из которых уже выплачено $2 млрд).

Минфин Белоруссии оценивает внешний госдолг республики в $17,8 млрд. За январь-июль он увеличен на $0,6 млрд (на 3,7%).

Нацбанк Белоруссии оценивает свои ЗВР в $8,86 млрд по состоянию на 1 августа.

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