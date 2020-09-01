Мурино, Ленинградская область, 1 сентября, 2020, 11:07 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 1 сентября приехал в город Мурино (Всеволожский район), где сегодня открылась новая школа №4 на 1175 учащихся. Она построена по федеральной программе «Стимул». Финансирование проекта составило 754 млн рублей.

Lenobl.ru Открытие школы в Мурино

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В четырехэтажном здании площадью 18,6 тысяч кв. метров оборудованы учебные классы, мастерские, студии хореографии, музыки, изобразительного искусства, драмкружок, кружок юного натуралиста, кабинет для технического творчества, библиотека. В школе есть два спортивных зала, столовая на 448 посадочных мест, а также актовый зал на 720 мест с эстрадой. Работают кабинеты врача общей практики, врача-стоматолога, психолога.

Праздничная линейка из-за эпидемических мер была организована только для тех, кто впервые пришел в школу.

«Сегодня вы полны радостных ожиданий, — сказал губернатор, обращаясь к первоклассникам, — вы идёте в новую школу, которая станет для вас вторым домом, где будут улыбки, веселье и, конечно, интересная учеба».

Александр Дрозденко отметил, что в Ленинградской области в этом году вводится беспрецедентное количество новых школ и детских садов, и программа их строительства будет расширяться.

Добавим, что новый образовательный центр в Мурино также посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках партнерского взаимодействия двух регионов. Вместе с Александром Дрозденко он провел «Урок Победы» в кадетском 10-м классе.

В день начала нового учебного года вице-губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведут уроки мужества в соседнем регионе. «Необходимо воспитывать у подрастающего поколения чувство любви к Родине, гордости за свою страну, город или поселок, чувство уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. Начинать учебный год с урока мужества — прекрасная традиция, мы будем ее совместно поддерживать», — заявил ранее Александр Беглов.