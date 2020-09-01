Новосибирск, 1 сентября, 2020, 07:30 — ИА Регнум. В Новосибирской области перепрофилированные под инфекционные госпитали для борьбы с коронавирусом стационары возобновляют приём профильных пациентов. Первым таким учреждением стал Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Правительство Новосибирской области Новосибирские больницы, перепрофилированные под ковидные госпитали, возобновляют работу по основному профилю

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"На сегодняшний день ряд медицинских учреждений, задействованных в борьбе с коронавирусом, возвращается к профильной работе. Помимо кардиодиспансера сейчас прорабатывается этапность выхода других организаций. Основную нагрузку по борьбе с ковидом возьмут на себя больница №11 и больница №12, — отметил заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев. — Новосибирская область закупила все необходимое оборудование, согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ. Было приобретено более 7 тысяч единиц оборудования, в том числе — более 400 аппаратов ИВЛ. После того, как учреждения будут обратно перепрофилированы, это оборудование будет использоваться в регионе для оказания помощи жителям. Оборудование усилит работу медицинских организаций по реанимационному профилю».

Он обратил внимание, что в случае необходимости Новосибирская область будет готова оперативно подготовить учреждения к работе по инфекционному профилю. Остаётся резерв коек, который позволит обратно перепрофилироваться под борьбу с коронавирусом.

По словам главного врача областного кардиологического диспансера Оксаны Доничевой, за три месяца работы в условиях ковидного госпиталя в учреждении пролечено около 700 человек. За последние две недели диспансер прошёл несколько этапов дезинфекции, и уже сегодня, 1 сентября, в учреждении открывается амбулаторный приём. Стационарное звено возобновится чуть позже — когда будут определены все условия эпидемиологического режима.

Доничева обратила внимание, что диспансер во время работы в режиме инфекционного госпиталя госпитализировал пациентов с тяжёлой сопутствующей патологией — после сосудистых катастроф, тяжелых травм, с тяжёлыми формами диабета и другие.