Киев, 31 августа, 2020, 16:33 — ИА Регнум. Украинский политик, депутат Рады предыдущего созыва Александр Черненко заявил, что не понимает, почему официальный Киев до сих пор боится прямо заявить, что Александр Лукашенко — «нелегитимный президент».

President.gov.by Александр Лукашенко

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Об этом политик заявил в своем комментарии сегодня, 31 августа.

Черненко отмечает, что можно «сколько угодно» присоединяться к позиции ЕС и ставить на паузу дипломатические отношения, но неужели Киеву так трудно четко артикулировать, что Лукашенко — «нелегитимный президент».

Политик также предлагает план — выступить против Лукашенко на уровне Верховной рады.

«Если этого не хочет сделать офис президента Украины или МИД, то позвольте хотя бы это сделать парламенту. Дайте из администрации отмашку «слугам», в душе большинство из них не против», — подчеркивает Черненко.

«Не понимаю, чего боится официальный Киев? Почему для Литвы, экономика которой реально пострадает, если Беларусь остановит транзит и откажется от литовских портов, ситуация как раз понятная, о чем было заявлено на всех возможных уровнях. Неужели украинская власть боится испортить отношения с неадекватным престарелым диктатором, который с автоматом бегает по собственному дворцу?» — заявляет также экс-депутат.

В завершение политик предполагает, что дело может быть в позиции России, а отсутствие «адекватной позиции» Киева по Белоруссии — это один из элементов «мирного плана» офиса президента Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в белорусском вопросе Украине надо на время «побыть Швейцарией». То есть, уточнил соратник Зеленского, Украине надо быть «максимально нейтральной», чтобы не повышать риски военной угрозы.

Вместе с тем власти Украины в последние дни раскручивают тему, что Киев готов оказать помощь тем гражданам Белоруссии, которые нуждаются в «дополнительной защите». Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что те граждане Белоруссии, которые хотят получить защиту на Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом украинским пограничникам. Аналогичную инструкцию обнародовал и МИД Украины.